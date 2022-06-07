Konya'da bir kadının 'çocuk hırsızı' olduğuna yönelik asılsız paylaşım yapan şüpheli tutuklandı - Haberler

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine başvuran D.Y. isimli bir kişi, kendisinin bilgisi olmadan resminin çekilerek sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı ve resminin üzerine de "bu kadını gören polise bildirsin insanları takip edip çocuk kaçırıyor" şeklinde yazdığı iddiasıyla T.Y.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Sosyal medya hesabında bu şekilde paylaşım yapan T.Y., Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.Y, burada çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

PAYLAŞIMLAR DEZENFORMASYON İÇERİKLİ

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından "çocukların kaçırılmaya çalışıldığı" yönünde sosyal medya üzerinden asılsız paylaşımlar yapıldığına dair yapılan yazılı açıklamada, "Son günlerde sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden halk arasında korku ve paniğe sebebiyet verebilecek 'çocukların kaçırılmaya çalışıldığı' yönünde görseller paylaşıldığı tespit edilmiştir. 'Çeşitli plakalı araçlar ile çocukların kaçırılacağı', 'kılık değiştirip çocuk kaçırıldığı' ifade edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar sonrasında paylaşımların devam edildiği ve emniyet müdürlüğü birimleri çocuk kaçırma olayı ile ilgili herhangi bir müracaatın olmadığı aktarılırken, paylaşımların dezenformasyon içerikli olduğu belirlenmiş olup bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi önerildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa