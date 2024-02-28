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Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı sonrası cenazeler kızakla taşınıyor

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Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyü sakinleri kar yağışı sonrası cenazelerini köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalırken, cenazelerini kızakla taşıyorlar.

Artvin'in Şavşat ilçesi Maden köyü sakinleri kar yağışı sonrası cenazelerini köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalırken, cenazelerini kızakla taşıyorlar.

Kış aylarında çoğunlukla yaşlıların yaşadığı Maden köyünde yaşayanlar her kar yağışı sonrası cenazelerini, köy mezarlığına defnetmek için 2 kilometrelik karlı yolu kullanmak zorunda kalıyor. Yoğun kar yağışında kapanan yollar açılmayınca, kendi imkanlarıyla yaptıkları kızağın üzerine koydukları cenazelerini ip yardımıyla dönüşümlü taşıyarak mezarlığa götürüyor. Köyün içinde bulunan yollar dar olması nedeniyle iş makineleri mezarlığa giden yolu açamıyor.

2 metreyi bulan karla kaplı yolda vatandaşlar, çareyi ise eski usül yöntemlerde bulmuş. Son olarak ise Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hayatını kaybeden ve vasiyeti üzerine önce uçakla Rize'ye buradan da araçla köyüne getirilen 62 yaşındaki Bilal Sarı'nın cenazesi köy merkezine getirildi. Cenaze buradan 2 km yukarıda bulunan Aksu mahallesine köy halkı tarafından kızakla çekilerek 2,5 saat süren yorucu yolculuğun ardından mezarlığa götürüldü. Sarı, daha sonra 2 metreyi bulan karın kaldırılarak mezar yerinin açılması ile defnedildi. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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