Artvin'de Kaçak Avcılara 21 Bin 530 TL Ceza

Artvin'in Yusufeli ilçesindeki Çoruh Vadisi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda kaçak avcılık yapan şahıslara Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından toplamda 21 bin 530 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan Av Koruma Kontrol çalışmaları sırasında, avcılık belgesi olmadan ve korunan alanda avlanan şahıslar tespit edildi. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin ardından, söz konusu avcılar kameralara takılarak yakalandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, doğal yaşamı koruma ve kaçak avcılıkla mücadele etmek için denetimlerin devam edeceğini belirtti. - ARTVİN