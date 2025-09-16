Artvin'de Hatalı Sollama Yapan Tır Sürücüsüne Ceza

Artvin'de hatalı sollama yaparak kazaya sebebiyet vermekten son anda kurtulan tır sürücüsüne, olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından idari para cezası uygulandı.

Artvin- Hopa Karayolu'nda hatalı sollama yapan tırın, karşı yönden gelen araçla burun buruna gelerek faciaya yol açmasına ramak kala durabildiği anlar, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Araç kamerasına saniye saniye yansıyan olayda, Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aşkın Göktürk son anda tırın altında kalmaktan kurtulmuştu.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından Artvin Emniyet Müdürlüğü, konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, 13 Eylül 2025 tarihinde saat 18.22 sıralarında Borçka ilçesi Demirciler Köyü Mevkii'nde gerçekleşen olayda, trafik kural ihlalini gerçekleştiren tırın plakasının Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile tespit edildiği bildirildi. Emniyet, tır sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Olay sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan araç sürücüsü Aşkın Göktürk, "Bugün muhtemel ciddi bir kazadan Allah'a şükür en küçük bir zarar görmeden kurtuldum" ifadelerini kullanmış, Artvin yollarında tırlardan kaynaklı tehlikelerin son zamanlarda arttığına dikkat çekmişti. - ARTVİN