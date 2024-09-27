Görüntü Türkiye'den! Koca market yaşlı adamın üzerine çöktü

Artvin'in Kemalpaşa ilçe çarşı mahallesinde öğlen saatlerinde meydana gelen olayda yanındaki konut inşaatı temel kazı çalışması sırasında Şaban Yılmaz'a ait mahalle bakkalında çökme tehlikesi yaşandı. Tehlikeyi fark eden bakkal sahibi işletmesini terk edip dışarda beklemeye başladı. Bu sırada 91 yaşındaki Ziya Tatar isimli yaşlı adam bakkala girmeye yöneldi. Etraftakilerin uyarılarına aldırış etmeyince 'Paşalı Tatar' isimli bir vatandaş koşarak yaşlı adamı bakkaldan çıkartmaya çalışırken bakkalın bulunduğu tek katlı bina yıkıldı.

ŞANS ESERİ KURTULDU

Paşalı Tatar saniyelerle kurtulurken 91 yaşındaki Ziya Tatar ise çöken bakkalın altında kaldı. Yaşlı adam şans eseri olayı küçük sıyrıklarla atlatılırken, görüntüler ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.