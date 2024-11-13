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Arpaçay'da 3 Kişiyi Yaralayan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

Arpaçay'da 3 Kişiyi Yaralayan Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
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Kars'ın Arpaçay ilçesinde 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli, jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Olayla ilgili yapılan ev aramasında ruhsatsız silahlar ve mermi ele geçirildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arpaçay'da 3 kişiyi silahla yaralayarak kaçan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Kars İl Jandarma Komutanlığınca Arpaçay ilçesi Koçköy köyünde 3 kişiyi ateşli silahla yaralayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Köçköy'de çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, şüpheliye saklandığı başka bir evde yakaladı. Evde yapılan aramada, şüphelinin olayda kullanmış olduğu 1 adet 9 mm tabanca, tabancaya ait 2 şarjör ve 8 adet 9 mm tabanca fişeği ele geçirildi.

Evin eklentilerinde yapılan aramada ise; 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 59 adet 9 mm tabanca fişeği, 40 av tüfeği fişeği, 2 tabanca şarjörü ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 1'i hakkında 6136 sayılı Kanun'a muhalefet, suçluyu kayırma ve 2521 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından adli işlem yapılırken, 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli ise tutuklanarak Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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