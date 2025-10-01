Haberler

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Arnavutköy'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Arnavutköy'de gece saatlerinde cadde ortasında bir kişiye yapılan silahlı saldırıda, başından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Polis olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Arnavutköy'de gece saatlerinde cadde ortasında bir kişiye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda başından vurulan şahıs olay yerinde hayatını kaybetti, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı

Olay, Arnavutköy Hastane Mahallesi, Hadımköy İstanbul Caddesi'de saat 01.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre kimliği belirsiz kişi ya da kişiler geldikleri araçla bilinmeyen bir sebeple caddede yürüyen bir kişiye silahla ateş açtı. Saldırı sonrası başından vurulan şahıs, kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırıya uğrayan ve yaklaşık 30'lu yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın üstünde polis yazılı bir yelek giydiği tespit edildi. Saldırganlar aynı araçla hızlı bir şekilde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede saldırıya uğrayan şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri de olayla ilgili detaylı bir incelemede bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği noktada ve öldürülen şahsın cenazesi üzerinde çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmaların ardından ölen kişinin cenazesi Yenibosna Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

