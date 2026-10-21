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Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı, 9 kişi hafif yaralandı

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Arnavutköy'de servis minibüsü hafriyat kamyonuna çarptı, 9 kişi hafif yaralandı
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Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında servis minibüsü, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Minibüste bulunan 12 kişiden 9'u hafif yaralandı; yaralılardan 8'i ambulansla hastaneye kaldırılırken 1'i ayakta tedavi edildi, cadde trafiğe kapatıldı.

Arnavutköy'de servis minibüsünün park halindeki hafriyat kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada, 9 kişi hafif bir şekilde yaralandı.

Kaza, Arnavutköy ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 34 LHA 828 plakalı servis minibüsü, cadde üzerinde park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle içerisinde 12 kişinin bulunduğu minibüsteki 9 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Bir yaralı ise ayakta tedavi edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi. Polis ekipleri, kazanın ardından Fatih Caddesi'nin Arnavutköy girişini trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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