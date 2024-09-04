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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, restorana daldı: Yaralılar var

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Arnavutköy'de yokuş aşağı inen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce park halindeki araçlara çarptı, ardından balıkçı restoranına girdi. Korkunç kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul Arnavutköy'de yokuş aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce park halindeki araçlara çarptı, sonra bir balıkçı restoranına daldı. 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, restorana daldı: Yaralılar var

SAVRULARAK TERS DÖNDÜ, RESTORANA DALDI

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Karaburun Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen Zübeyde Ö. idaresindeki 34 ZB 4712 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 34 HTV 599 plakalı panelvan minibüse çarptı. Çarpmanın ardından otomobil savrularak ters şekilde yol üzerindeki restorana daldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu sürücü Zübeyde Ö. ve araçtaki kızları Sevde ve Elif Mina Ö. ile bir restoran çalışanı yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar ekiplerin müdahalesi ile çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, restorana daldı: Yaralılar var

KAZA ANI SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Otomobil, çekici yardımıyla içeriden çıkarılırken jandarma ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Kaza anı ise güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, restorana daldı: Yaralılar var

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, restorana daldı: Yaralılar var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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