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Arnavutköy'de operasyonda 140 kilo pregabalin, 160 kilo Lyrica hap ele geçirildi

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Arnavutköy'de operasyonda 140 kilo pregabalin, 160 kilo Lyrica hap ele geçirildi Haber Videosunu İzle
Arnavutköy'de operasyonda 140 kilo pregabalin, 160 kilo Lyrica hap ele geçirildi
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Arnavutköy'de uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda yaklaşık 140 kilo pregabalin maddesi ve 160 kilo Lyrica hap ele geçirildi; iki imalathane ortaya çıkarıldı. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Arnavutköy'de uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, yaklaşık 140 kilo pregabalin maddesi ve 160 kilo Lyrica hap ele geçirildi. İki imalathanenin de ortaya çıkarıldığı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Arnavutköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma başlatıldı. 16 Kasım tarihinde Arnavutköy ilçesi Karaburun Mahallesi'nde tespit edilen 2 araç takibe alındı. Araçların durdurulmasının ardından yapılan aramalarda yaklaşık 125 kilo pregabalin maddesi ve 10 kutu pregabalin içeren hap ele geçirildi.

İki imalathane ortaya çıkarıldı

Operasyonun devamında belirlenen 8 ayrı adres ile iş yerlerinde arama yapıldı. Karaburun Balıkçı Barınağı içerisinde ve Karaburun Mahallesi'nde olmak üzere 2 ayrı imalathane tespit edildi. Yapılan aramalarda yaklaşık 35-40 kilo pregabalin maddesi ve yaklaşık 160 kilo pregabalin içeren hap ele geçirildi. Hapların adet sayımının daha sonra yapılacağı öğrenildi.

Operasyonda toplamda yaklaşık 140 kilo pregabalin maddesi, 160 kilo Lyrica hap, 30 kilo boş kapsül, 2 ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 1 kapsül dolum makinesi, 3 kapsül kalıbı, 1 karma makinesi, 2 elektronik tartı ve çeşitli miktarda plastik kutuya el konuldu.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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