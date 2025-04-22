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Arnavutköy'de kan donduran olay, boş arazide ölüme terk edildi

Arnavutköy'de kan donduran olay, boş arazide ölüme terk edildi
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İstanbul Arnavutköy'de boş bir arazide ağır şekilde darp edilmiş ve hareketsiz yatan bir kişi bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan kişiyi hastaneye kaldırdı. Vücudunda ağır darp izleri bulunan kişinin hayati tehlikesi olduğu belirlendi. P

İstanbul'un Arnavutköy'de vatandaşlar boş arazide hareketsiz şekilde yatan ağır şekilde darp edilmiş bir kişi buldu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre sokak arasında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler bilinci kapalı şekilde yatan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Vücudunda ağır darp izleri bulunan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın kim yada kimler tarafından ne amaçlı gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi.

Polis ekipleri konuyla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın başka bir kişi tarafından kucağında taşınarak boş araziye doğru ilerlediği görüntülere ulaştı. Ekiplerin olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısları tespit ederek yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Edinilen ilk bilgilere göre ağır yaralı şekilde bulunan şahsın üzerinden Ahmet Ezer adına bir kimlik çıktığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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