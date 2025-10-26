Haberler

Arnavutköy'de Hırsızlar Yedek Anahtarla Araç Çaldı

Arnavutköy'de Hırsızlar Yedek Anahtarla Araç Çaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de bir daireye camdan girip ayakkabı çaldığı iddia edilen hırsızlar, ev sahibinin yedek anahtarını kullanarak park halindeki otomobili çaldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis, hırsızların kimliğini belirlemek için soruşturma başlattı.

Arnavutköy'de geçtiğimiz ay bir daireye camdan girip ayakkabı çaldığı iddia edilen hırsızlar, aynı evin önündeki park halindeki arabayı yedek anahtar kullanarak çaldı. Ev sahibi Mevlan Başak, daha önce evine giren hırsızların yedek anahtarı çaldığını fark etmediklerini söyledi.

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde 24 Eylül'de yaşanmıştı. İnşaat demirleriyle kurulan düzenekle bir daireye giren şüpheli güvenlik kameralarına yansımıştı. Ev sahibi Mevlan Başak, sadece bir çift ayakkabı çalındığını söyleyerek polise başvurmuştu.

Mevlan Başak, dün gece bir kez daha hırsızların hedefi oldu. Kapının önünde duran otomobil, yedek anahtar kullanarak çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibi Başak kayıp yedek anahtarlarının geçtiğimiz ay evine giren hırsızlar tarafından çalındığını söyledi.

Yaşananları anlatan Mevlan Başak, "Geçtiğimiz ay eve hırsız girmişti. Arka taraftan, mutfaktan pencereyi açmış, düzenek kurmuşlar. Olay sonrası polise başvurduk, ifade verdik. O sırada yedek anahtar kaybolmuştu ancak biz kendimiz kaybettik düşüncesiyle önemsememiştik. Bugün gece evimin önünden arabamı çalıp götürdüler. Aracı anahtarla açıp aldılar. Çevre kameralarımızda görüntüler var. Bir an önce aracımızın bulunmasını istiyoruz."

Başak, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı. Aracı çalan kişiler ile eve giren hırsızların aynı olup olmadığı araştırılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Tarihi adım! Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilmesine ilk yorum

AK Parti'den PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilk yorum
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında

Kahreden görüntüler! Kendi sonunu anbean kaydetti
Trabzonspor-Eyüpspor maçında korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı

Süper Lig'de korkutan sakatlık! Futbolcular gözyaşlarına hakim olamadı
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan çarpıcı paylaşım

Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan bomba paylaşım
Flaş iddia: Jose Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor

Flaş iddia: Mourinho, Süper Lig devinin yıldızını istiyor
İrlanda'da yeni cumhurbaşkanı Catherine Connolly oldu

Ülkeye kadın cumhurbaşkanı! Kuzeyle birleşmek istiyor
Deniz Undav'a ağzına geleni sayan Serkan Balcı: Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum

"Çocuklarımın annesi Kürt, Kürtleri çok seviyorum"
İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etti! Hava saldırısı düzenlediler

İsrail, o bahanenin arkasına sığınıp Gazze'yi vurdu
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Serikspor'da istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım

Maç sonunda istifa sinyali: Ayrılmak zorunda kalacağım
Mahşeri kalabalık! Koma Amed, 30 yıl sonra Diyarbakır'da

Meydandaki kalabalığa bakın! Ünlü grup, 30 yıl sonra Diyarbakır'da
29 Ekim afişlerinde 'Cumhuriyet' yanlış yazıldı, valilik anında yenisini astı

29 Ekim afişlerinde ilginç hata! Fark eder etmez yenisini astılar
Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor! Ünlü şarkıcıdan korkutan itiraf

Ameliyat oldu, günlerdir kabusu yaşıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.