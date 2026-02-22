Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu
İstanbul Arnavutköy'de ağabeyi Burakcan Özyurt'u silahla öldürüp kaçan Uğur Özyurt, Silivri'de arkadaşına ait evin bahçesinde ipe asılı halde ölü bulundu. Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
- Uğur Özyurt, ağabeyi Burakcan Özyurt'u 17 Şubat'ta Arnavutköy'de silahla vurarak öldürdü.
- Uğur Özyurt, Silivri'de arkadaşı R.G.'ye ait evin arka bahçesinde iple kendini asarak intihar etti.
- Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren gencin Silivri'de arkadaşına ait evde intihar ettiği ortaya çıktı.
AĞABEYİNİ SİLAHLA ÖLDÜRÜP KAÇTI
Olay, 17 Şubat günü gece saatlerinde Arnavutköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre, Uğur Özyurt (25) ile ağabeyi Burakcan Özyurt (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Uğur Özyurt'un yanındaki silahla ağabeyi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan ağabey Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Uğur Özyurt kaçarken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
ARKADAŞININ EVİNDE İPE ASILI HALDE BULUNDU
Kaçan şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Özyurt'un Silivri ilçesinde arkadaşı R.G.'ye ait evin arka bahçesinde iple kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Uğur Özyurt'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.