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Arkadaşını baltayla öldürüp, 'Ben adam öldürdüm' diye bağırdı

Arkadaşını baltayla öldürüp, 'Ben adam öldürdüm' diye bağırdı
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Tokat'ta Zile ilçesinde tartıştığı arkadaşını baltayla öldürdükten sonra sokağa çıkıp, "Ben adam öldürdüm" diye bağıran Onur A., gözaltına alındı.

Tokat'ta Zile ilçesine bağlı Minareyi Sağır Mahallesi'nde Onur A., arkadaşı Murat Tercüman'a ait eve gitti. Burada birlikte içki içen Onur A. ve Tercüman arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü.

Arkadaşını baltayla öldürüp, 'Ben adam öldürdüm' diye bağırdı

"BEN ADAM ÖLDÜRDÜM"

Onur A. evdeki baltayı alıp, Murat Tercüman'a saldırdı. Ardından sokağa çıkan Onur A., burada, "Ben adam öldürdüm" diyerek bağırdı.

Arkadaşını baltayla öldürüp, 'Ben adam öldürdüm' diye bağırdı

GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Tercüman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, Murat Tercüman'ın cansız bedeni otopsi için Zile Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Arkadaşını baltayla öldürüp, 'Ben adam öldürdüm' diye bağırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal Kaya:

Şimdi bu adama yasa neylesin

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