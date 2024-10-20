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Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü

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Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine yapılan gönderme izleyicileri ikiye böldü. Bazı seyirciler böyle bir cinayetin unutulmaması gerektiğini söyleyerek canlandırmaları doğru bulurken, bazıları da böyle bir acının reyting malzemesi yapılmaması gerektiğini dile getirerek tepki gösterdi.

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti vardı. Narin ismi yerine 'Yasin' ismi kullanıldı ve cinayetle ilgili tutuklanan amca Servet karakteri olarak temsil edildi.

30 KİŞİLİK JAK TİMİ YER ALDI

Narin'in kaybolma süreci ve aile üyelerinin ifadeleri dizide ayrıntılı bir şekilde işlendi. Özel çekimler için İstanbul dışında bir köyde çekim yapıldığı, arama kurtarma sahnelerinde ise 6 kurtarma aracı ve 30 kişilik JAK timinin yer aldığı belirtildi. Dizide, sualtı arama kurtarma timi, eğitimli arama kurtarma köpekleri ve çeşitli iş makinelerinin de yer aldığı görüldü.

TEPKİ GÖSTEREN KADAR DOĞRU BULAN DA VAR

Dizideki Narin sahneleri ise izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu. Bazı izleyiciler, böyle bir cinayetin unutulmaması gerektiğini söyleyerek canlandırmaları doğru bulurken, bazıları da böyle bir acının reyting malzemesi yapılmaması gerektiğini dile getirerek tepki gösterdi.

Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Arka Sokaklar Narin Güran Diyarbakır Televizyon 3-sayfa Magazin Gündem

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Yorumlar (8)

Emre null:

elbet bir gün öleceğiz Cennetin bahçelerinde saraylarında gezecegiz ne yanımızda alkol ne laiklik ne serbest piyasa ne de geçim derdi olacak yalnız yuce Rabbimiz olacak yalnız yuce Rabbimiz....

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Jon snow:

İyi yapmışlar .azıcık izleyip de aşağılık olduklarını hatırlarlar .bunlar ve bunlar gibiler .

28
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Ercan Sönmez:

Bir günümüz geçmiyor ki bir önceki günden daha kötü olmasın (Her anlamda).

23
1
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Suat Görgülü:

Reyting insanlıktan sonra gelir

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Abcd Efgh:

Niye kızıyorlarmış. Olmayan olaylarımı canlandırmışlar. Balık hafızalıyız biz hatırlatmadan olmuyor. Kim ne ceza aldı kim suçlu belli oldu mu?

6
1
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MUHAMMET AYDENİZ:

BAKAN DEMİŞTİ Kİ EN KISA SÜREDE AYDINLATILACAK ,2 AYI GEÇTİ, NE ACI Kİ İNSANLAR YAVAŞ YAVAŞ BU VAHŞETİ ŞİMDİDEN UNUTMAYA BAŞLADILAR. TÜM HABER KANALLARININ YAZARLARI MÜDÜRLERİ AKŞAMLARI TARTIŞMA PROGRAMLARINDA SAATLERDE BU KONUYU KONUŞUYORLARDI. NE OLDU KIZIN KATİLLERİ TESPİT EDİLİP BİNLERCE YIL CEZAYA MI ÇARPTIRILDI DA BU HABER KANALLARI GÜNLERCE KONUŞTUKLARI BU VAHŞETİ BİR ANDA UNUTTULAR. BU DİZİDE BU KONUNUN İŞLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ. ÇÜNKÜ MİLLET OLARAK HAFIZAMIZ ZAYIF, HER ŞEYİ UNUTUYORUZ.

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sinan çayırcı:

Gerçek olaylardan esinlenerek yapılan onlarca yapım sıralayabilirim .

1
0
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