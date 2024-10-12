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Arka Sokaklar'da yürek dağlayan Narin Güran sahnesi

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21 Ağustos'ta kaybolan ve evinin 1 kilometre yakınındaki derede cansız bedeni bir çuvalın içinde bulunan minik Narin, "Arka Sokaklar" dizisinde unutulmadı. Yeni bölüm fragmanında Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza Baba karakterinin yaptığı konuşma izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yeni sezonuyla yine izleyicilerin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin dün akşam ekrana gelen bölümünün ardından yayınlanan tanıtım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Toplumsal olaylara duyarlılığı ile bilinen Arka Sokaklar, gelecek hafta 8 yaşındaki Narin Güran'ın trajik ölümünü konu edinen bir bölümle ekranlara gelecek.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI

Dizinin 19. sezonu Kanal D ekranlarında devam ederken, izleyiciler her yeni bölümdeki heyecanı sabırsızlıkla bekliyor. Yeni bölüm tanıtımında, usta oyuncu Zafer Ergin'in hayat verdiği Rıza baba karakterinin yapmış olduğu vurucu açıklamalar izleyenleri derinden etkiledi. Narin Güran olayına dair verilen mesaj, toplumsal bir sorunun altını çizerken, sosyal medyada geniş bir yankı buldu.

'VATANI KORUMAK ÇOCUKLARI KORUMAKLA BAŞLAR'

Tanıtımda Rıza Baba, "Bu sessizlik kimseyi kurtarmayacak. Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Biz maalesef koruyamadık. Memleketin kim bilir hangi köşesinde yine sesler yükselecek. Feryatlar, ağıtlar sonrası yine bir avuç toprak. En sonunda da unutacağız. Leyla gibi Narin gibi Gülistan gibi…" sözleriyle izleyicilerin yüreğine dokundu.

Arka Sokaklar'da yürek dağlayan Narin Güran sahnesi
Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

Arka Sokaklar Narin Güran Televizyon Rıza Baba 3-sayfa Çocuk Yaşam Baba

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Yorumlar (1)

Aydin Ayaydin:

uzucu...

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