Arka Sokaklar'da şoke eden veda! 19 sezonluk hikaye gözyaşlarıyla sona erdi

Arka Sokaklar, bu kez ekranlara yalnızca aksiyon değil, derin bir hüzün de taşıyor. Her bölümüyle izleyiciyi yıllardır ekran başına kilitleyen dizi, bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyicisine unutulmaz bir veda yaşatmaya hazırlanıyor.

2006 yılından bu yana Özlem Çınar'ın canlandırdığı Aylin Komiser karakterinin şehit düştüğü anlara yer verilen son tanıtım, izleyiciyi derinden etkiledi. Tanıtıma duygusal yoğunluk katan en çarpıcı detay ise, fonda çalan Cem Adrian'ın "Ben Seni Çok Sevdim" adlı parçası oldu. Gözyaşlarına boğan sahneler kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.