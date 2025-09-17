Arıcılık Yapan Kooperatif Başkanı Düşerek Hayatını Kaybetti

Haberler

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arıcılık yapan Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Aydın, bahçesinde düşerek ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi Evrenye köyünde toprağa verildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde arıcılık yaptığı bahçede düşen kooperatif başkanı hayatını kaybetti.

Olay, İnebolu ilçesi Evrenye köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Aydın, arıcılık yaptığı bahçesinde düşerek ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Aydın'ın cenazesi morga kaldırıldı.

Aydın'ın cenazesin öğle namazına müteakiben Evrenye köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - KASTAMONU

