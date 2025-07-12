Eyüp Arıcı'nın Ölümü Davasında İlk Duruşma Gerçekleşti

Gaziantep'te 17 yaşındaki Eyüp Arıcı'nın bıçaklı kavgada öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 6 sanık, bugün 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Gaziantep'te 9 Şubat 2025 tarihinde iki grup arasında çıkan ve Eyüp Arıcı'nın hayatını kaybettiği kavga sonrası açılan davanın ilk duruşması, Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanıklar E.A.K, A.S.P ile 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar K.B, M.F.K, M.T.Y, tutuksuz sanık İ.E.Ö ile öldürülen Eyüp Arıcı'nın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşma, 18 yaşından küçük sanıkların yer alması nedeniyle kapalı görüldü.

"Bizim tek isteğimiz adalettir"

Eyüp Arıcı'nın Babası Ömer Arıcı, adliye girişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim tek isteğimiz adalettir. Bu katillerin tamamının hak ettikleri en ağır cezayı almalarını istiyoruz. Şu ana kadar altı kişi yakalandı, bir kişi daha tespit edildi. Toplam yedi kişinin de tutuklanmasını ve adalet önünde hesap vermesini istiyoruz. Devletten beklentimiz budur. Başka hiçbir amacımız yok" dedi.

"Kardeşi üniversiteye girecekken biz Eyüp'ü kara toprağın altına koyduk"

Kuzen Sena Aracı ise "Biz bugün burada tartışma, kavga için değil, emsal bir karar için buradayız. Çocuğumuzun adaletini istiyoruz. Seneye kardeşi üniversiteye girecekken biz Eyüp'ü kara toprağın altına koyduk. Biz buradan emsal bir karar çıkmasını istiyoruz. Sadece kendi çocuğumuz için de değil. Öldürülen tüm çocuklar için adalet istiyoruz" diye konuştu.

Arıcı'nın yakınları, adalet çağrısında bulundu. Üzerlerinde Eyüp Arıcı'nın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle gelen aile üyeleri ve yakınları, davanın titizlikle yürütülmesini ve sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerini dinledikten sonra, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına ve tutuksuz sanıkların da tutuklanmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay geçmişi

Olay, Şehitkamil ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp Arıcı'nın ikizi ve bir arkadaşıyla birlikte bulunduğu sırada karşı grup ile sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine karşı taraftan bir grubun saldırısına uğrayan Eyüp Arıcı, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır yaralanmış, olay yerinde hayatını kaybetmişti. - GAZİANTEP