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Aren bebeği acımazca döven cani böyle cezaevine gönderildi

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Denizli'de kız arkadaşının 2 yaşındaki çocuğunu darp ederek hastanelik eden şüpheli tutuklandı. Anne, alkolün etkisiyle çocuğu ile birlikte kendisini de dövdüğünü iddia ettiği erkek arkadaşından şikayetçi oldu. Öte yandan tutuklanan cani ters kelepçe ve başı öne eğdirilerek adliyeden çıkarıldı.

Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda, eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu A.K.'yi Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı.

ERKEK ARKADAŞI DARP ETTİ

Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü. S.B.D., emniyetteki ifadesinde birlikte yaşadığı erkek arkadaşının hem kendisini hem de çocuğunu darp ettiğini ve bu nedenle komşulardan yardım talebinde bulunduğunu söyledi.

Aren bebeği acımasızca darp eden şüpheli tutuklandı

ANNE DE ŞİKAYETÇİ OLDU

Ankara'da yaşarken tanıştığı S.D.'nin yanına taşındığını anlatan kadın, aldığı alkolün etkisiyle kendilerini dövdüğünü öne sürdüğü erkek arkadaşından şikayetçi oldu.

TUTUKLANDI

Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 2 yaşındaki A.K.'yi acımasızca darp ettiği ileri sürülen S.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde çocuğu darp ettiği iddialarını ret eden şüpheli S.D., çocuğu darp etmediğini savundu.

TERS KELEPÇE İLE GÖTÜRÜLDÜ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli S.D.'nin ters kelepçe ve başı eğilerek adliyeden çıkarılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan, anne S,B.D.'nin ise koruma altındaki çocuğun bakım ihtiyaçlarından dolayı yanında bulunduğu, adli sürecin ise ileriki günlerde sürdürüleceği öğrenildi.

Aren bebeği acımasızca darp eden şüpheli tutuklandı

DEVLET KORUMASINA ALINDI

Denizli Valiliğinden 2 yaşındaki çocuğun devlet korumasına alındığı olayla ilgili yapılan açıklamada, "30 Nisan 2025 günü Sarayköy ilçemizde bir kadının 2 yaşındaki oğlu ile birlikte Sarayköy Devlet Hastanesine müracaat etmesi sonucu çocukta darp izine rastlanması üzerine Sarayköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce konu detaylıca araştırılmış, mağdur çocuğun annesi ile yapılan görüşmede birlikte yaşadığı şüpheli şahsın alkollü vaziyette kendisini ve 2 yaşındaki oğlunu darp ettiğini beyan ederek şikayetçi olmuştur. Konuyla ilgili şüpheli şahıs yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alınmış, 'kasten yaralama' suçundan çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" denildi.

Aren bebeği acımazca döven cani böyle cezaevine gönderildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FADIL KÖSEDAĞ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıKUZEY TEKİNOĞLU :

İçerde ellerini ovuşturanlara selam olsun .. kolay gelsin.. :)

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Haber Yorumlarıtycoon:

içeride sağ duyulu arkadaşlar karşılar inşallah

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Haber Yorumlarıkaan yazıcı:

6 ay ble yatmaz laik herflerin laik yasalarıyla gerçi medyaya düşünce parasıfa yoksa biraz ceza alıyor

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