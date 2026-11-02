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Ardahan-Posof karayolunda siste yola çıkan büyükbaş hayvanlar sürücüleri zorladı

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Ardahan-Posof karayolundaki Ilgar Dağı geçidinde yoğun sis sırasında büyükbaş hayvanlar kara yoluna çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan hayvanlar, görüş mesafesinin azaldığı saatlerde trafiğin aksamasına ve tehlikeye neden oldu.

Ardahan-Posof kara yolunda bulunan Ilgar Dağı geçidinde etkili olan yoğun sisle birlikte kara yolunda yola çıkan büyükbaş hayvanlar, sürücüler için tehlike oluşturdu.

2 bin 550 rakımlı Ilgar dağı eteklerinde, Aşıkzülali köyüne ait Suskap yaylası bölgesinde yoğun sis etkili oldu. Yaylada bulunan büyükbaş hayvan sürüsü, kara yoluna çıktı. Sürücülere zor anlar yaşatan hayvanlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Posof ilçesine bağlı Aşıkzülali köyüne ait Suskap yaylasına otlamaya götürülen büyükbaş hayvanlar kara yoluna çıkınca, trafiğin aksamasına neden olup, sürücülere zor anlar yaşattı.

Özellikle görüş mesafesinin azaldığı saatlerde kara yoluna çıkan hayvanlar, hem kendi canlarını hem de trafikte seyreden vatandaşların hayatını tehlikeye attı. Sürücüler, aniden karşılarına çıkabilecek hayvanlara karşı hızlarını düşürerek ilerlerken, yaşanan durum hayvan sahiplerinin de daha dikkatli olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yetkililerin, kara yollarında benzer tehlikelerin yaşanmaması için hayvan sahiplerini gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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