Ardahan Emniyet Müdürü'nden Huzur ve Güvenlik Vurgusu

Ardahan il emniyet Müdürü Gökalp Şener, basın mensupları ile bir araya geldi. Şener, "İlimizde huzur ve güvenliği artırmak için yürüttüğümüz POLHANE, 2025 Aile Yılında POLHANE ve 2 Teker 1 Hayat projelerimizle önemli başarılar elde ettik" dedi.

Ardahan Polis Evi'nde düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında, göreve başladığı günden bu yana gazetecilerin çok büyük desteğini gördüğünü belirten Müdür Şener, temel amaçlarının halkın huzur, mal ve can güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların kısa sürede yakalanarak adalet önüne çıkartılmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Özellikle suçlarla mücadelede farkındalık oluşturmak ve toplumsal bilinç düzeyini artırmak amacıyla POLHANE Projesi, 2025 Aile Yılında POLHANE Projesi ve 2 Teker 1 Hayat Projesi olmak üzere üç önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Şener,

"15 Nisan-31 Aralık 2024 tarihleri arasında yürüttüğümüz POLHANE Projesi, vatandaşlarımızın kanuni haklarını öğrenmeleri, suçlara karşı bilinçlenmeleri ve toplumsal güvenliğin artırılması amacıyla kapsamlı bir şekilde planlanmıştır. Teknolojik gelişmelerle birlikte suç türlerinde yaşanan değişim, özellikle bilişim dolandırıcılığı alanında önemli bir artışı da beraberinde getirmiştir. Ardahan'da 2021 yılında 63, 2022 yılında 92 ve 2023 yılında 160 dolandırıcılık olayı meydana gelmiş, projemiz sayesinde bu artış hızı yavaşlamış ve 2025 yılı itibarıyla olay sayısında yüzde 26 oranında bir düşüş kaydedilmiştir."

Şener, proje kapsamında il geneli 9 bin 402 hanenin ziyaret edildiğini, 13 yaş ve üzerindeki 26 bin 659 kişiye doğrudan veya dolaylı olarak ulaşıldığını aktardı.

Ziyaretlerin ortalama 20 dakikalık sürede gerçekleştiğini belirten Şener, şöyle konuştu: "Dolandırıcılık ve güvenli internet kullanımı, aile içi şiddet ve KADES uygulaması, uyuşturucuyla mücadele ve UYUMA uygulaması, terörle mücadele ve gençlerin korunması, trafik güvenliği ve emniyet kemeri kullanımı gibi birçok konuda bilgilendirme sağlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda polis-halk iletişimi güçlenmiş, suçların işlenmeden önce önlenmesine yönelik önemli kazanımlar elde edilmiştir. Ayrıca daha önce şikayetçi olmamış 60 vatandaşımıza ulaşılmış, mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımlar atılmıştır. Bugün geldiğimiz noktada POLHANE Projesi, yalnızca bireysel güvenliğe değil, aynı zamanda Ardahan genelinde toplumsal huzurun güçlendirilmesine de önemli katkılar sunmuş. Polis-halk iş birliğinin örnek bir modeli haline gelmiştir."

"Aile güvende olursa, toplum da güvende olur"

2024 yılı çalışmalarında elde edilen verilerin detaylı analizinde, özellikle fiziksel şiddetteki azalışın mağdurların bilinçlenmesi sayesinde gerçekleştiğini dile getiren Şener, "Bu sonuçtan yola çıkarak, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, aile bireylerinin daha bilinçli hale getirilmesi amacıyla POLHANE Projesi'nin kapsamı genişletilmiştir. Bu yılki çalışmalarımız, aile içi huzuru tehdit eden sanal bahis, internet dolandırıcılığı ve bağımlılık konularını da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. 22 Temmuz itibarıyla başlatılan faaliyetlerde Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerine başvuran 365 aile ile birebir görüşmeler yapılmış, 480 iş yeri, 190 umuma açık alan ve 107 kurum ziyaret edilmiş, toplam 3 bin 464 vatandaşımıza ulaşılmıştır. Bu çalışmalarla, suç oluştuktan sonra değil, suç oluşmadan önce vatandaşlarımızın yanında olmayı ilke ediniyor, 'Aile güvende olursa, toplum da güvende olur' anlayışıyla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı. - ARDAHAN