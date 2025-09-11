Ardahan Emniyet Müdürlüğüne Oğuz Tüzün atandı

Ardahan Emniyet Müdürlüğü'ne Polis Başmüfettişi Oğuz Tüzün atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 37 ilin emniyet müdürü değiştirildi, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze çekildi.

Bu atama kararıyla birlikte Ardahan İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener Bilecik İl Emniyet Müdürü olarak atanırken, Ardahan'a da Polis Başmüfettişi Oğuz Tüzün atandı. - ARDAHAN