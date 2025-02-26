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Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı, 4 Tutuklama

Ardahan'da Uyuşturucu Operasyonu: 15 Gözaltı, 4 Tutuklama
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 215 personel ile 18 adrese baskın yapıldı. 15 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 4'ü tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, 4 aylık titiz çalışmanın ardından geniş çaplı bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 kişiden 4'ü tutuklandı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. 215 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 18 adrese baskın yapıldı, 15 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve mühimmat ele geçirilirken, 4 kişi tutuklandı. Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve satışını önlemek amacıyla titizlikle yürütülen 4 aylık çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yapılan operasyonlar sonucunda; 136 parça satışa hazır halde 9,52 gram metamfetamin, 1,42 gram eroin, 1,63 gram esrar, 145 parça satışa hazır halde 298,73 gram bonzai, 2 tüfek, 1 tabanca ve 26 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 15 kişi uyuşturucu madde ticaretinden, 39 kişi ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem gördü. Şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelede kararlılıkla çalışmaların süreceğini vurgularken, vatandaşlara, şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri konusunda duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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