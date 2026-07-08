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Polis, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi

Polis, dolandırıcılığa karşı vatandaşları bilgilendirdi
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Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, POLHANE Projesi kapsamında vatandaşları aile içi şiddet, yasa dışı bahis, sanal kumar, bağımlılık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirdi.

Toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında polis ekipleri, vatandaşlarla bir araya gelerek aile içi şiddet, yasa dışı bahis, sanal kumar, bağımlılık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, toplumun huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla yürütülen 2026 Yılı POLHANE Projesi kapsamında, il merkezi ve ilçelerde vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenledi. Çalışmalarda vatandaşlara Aile İçi Şiddet, Yasa Dışı Bahis, Sanal Kumar, Bağımlılık ve Dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı. Polis ekipleri, bu konularda farkındalık oluşturmak amacıyla vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirirken, bilgilendirici broşürler de dağıttı.

Özellikle son dönemde artış gösteren telefon ve internet dolandırıcılığı yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan ekipler, vatandaşlardan kişisel bilgilerini tanımadıkları kişilerle paylaşmamalarını ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi veya en yakın emniyet birimine başvurmalarını istedi.

Emniyet yetkilileri, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin 2026 Yılı POLHANE Projesi kapsamında il genelinde belirli aralıklarla sürdürüleceğini ifade etti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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