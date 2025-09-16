Haberler

Ardahan'da Başını Boş Oynayan Büyükbaş Hayvanlar Kazalara Neden Oluyor

Ardahan'da karayoluna aniden çıkan büyükbaş hayvanlar, kazalara yol açıyor. Jandarma ekipleri, köylere SMS ve anonslarla hayvan sahiplerini uyararak trafik güvenliğini artırmaya çalışıyor.

Ardahan'da karayollarında başıboş dolaşan büyükbaş hayvanlar, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte hayvan kaynaklı kazalara karşı SMS ve anonslarla köylerde yaşayan çiftçiler ile besicileri uyardı.

Sahipleri tarafından otlamaları için yol kenarındaki çayırlıklara salınan büyükbaş hayvanlar, karayolunda tehlike saçıyor. Aniden yola çıkan hayvanlar zaman zaman kazalara da neden oluyor. Özellikle son günlerde hayvanların karıştığı kazalarda artış gözlenen kentte, jandarma ekipleri mal ve can kaybını önlemek için çalışma başlattı. Bu kapsamda köylere giden ekipler, camilerden yaptıkları duyurularla çiftçiler ile besicileri hayvanlarını sahipsiz bırakmamaları konusunda uyardı.

Ekipler ayrıca vatandaşların telefonlarına SMS ile şu uyarı gönderildi: "Son günlerde yol üzerinde hayvana çarpma sonucu meydana gelen trafik kazalarında artış görülmektedir. Lütfen hayvanlarınızı başıboş şekilde bırakmayınız. Hayvanlarınızı yola çıkarmak, trafik güvenliğini tehlikeye atmakta hem can hem de mal kayıplarına neden olmaktadır. Hayvanlarınızı yola çıkarmamanız, hem kendi malınızı hem de vatandaşlarımızın canını koruyacaktır. Unutmayınız, meydana gelen araç hasarlarından hukuken hayvan sahibi sorumludur." - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
