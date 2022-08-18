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Arbedede bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Soruşturmada "silah" olarak nitelendirildi

Arbedede bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Soruşturmada 'silah' olarak nitelendirildi

3. Sayfa Haberleri

Trabzon'da, gece devriyesindeki bekçiler ile gençler arasında 'laf atma' meselesinden arbede çıktı. Çevredeki sahipsiz köpek, bekçilerden birini bacağından ısırdı. Gözaltına alınan gençler serbest bırakılırken, köpek götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğü bahçesine bağlandı. Gençlerin komut verdiği gerekçesiyle 'silah' olarak nitelendirilip 2 gün gözlem altında bekletilen köpek, Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin girişimleri sonucu barınağa yerleştirildi.

13 Ağustos'ta gece saatlerinde Çarşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gece devriyesine çıkan 4 bekçi ile sokakta oturan Doğukan Ç. (22), Emirhan Ç. (20) ve Murat C. (18) arasında 'laf atma' meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Çevredeki 'kurt melezi' cinsi sahipsiz köpek, iddiaya göre biber gazlı müdahalede bulunan bekçilerden birini bacağından ısırdı. Takviye ekiplerin de gelmesiyle 3 genç, 'görevli memura mukavemet' suçundan gözaltına alındı. Başıboş köpek de götürüldüğü ilçe emniyet müdürlüğünün bahçesine bağlandı.

Bekçilerin şikayetiyle açılan soruşturmada, gençlerin komut verdiği gerekçesiyle 'silah' olarak nitelendirilip, 2 gün gözlem altında bekletilen ve uyutulacağı iddia edilen köpek için Trabzon Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (TRAHAYKO) harekete geçti. Emniyetteki görüşmeler sonucu dernek tarafından alınan köpek, barınağa yerleştirildi. Şüpheliler, ifadeleri sonrası serbest kalırken, yaralı bekçinin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kavgaya karışanlar, olayda yanlış anlaşılma olduğunu ve kendilerine ait olmadığını belirtikleri köpeğin suçsuz olduğunu savundu.

Bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Soruşturmada 'silah' olarak nitelendirildi

TRAHAYKO Başkanı Lütfiye Tüzün Kurban, "Çocuklar bize ulaşıp, köpeğin uyutulacağını söyledi. Köpeği gidip gördük. Saldırgan değil, tahminimce köpek oradaki kaostan etkilendi. Köpek gayet iyi huylu. Saldırganlığı insanların yetiştirmesine bağlıdır. Biz bu köpeğin araştırmasını yaptık. O civarda olan kişiler köpeğin saldırgan olduğunu söylemedi. Sanırım içgüdüsel bir davranışla sevdiği insanı koruma amacıyla ısırmış olabilir. Köpek şimdi belediyeye teslim edilerek barınağa gönderildi" dedi.

Bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Soruşturmada 'silah' olarak nitelendirildi

Sokak köpeğinin sahipsiz olması nedeniyle 'silah' sayılmaması gerektiğini belirten Kurban, "Bu hayvan sokak köpeği. Ona bakan, yemek veren biri zarar gördüğü anda köpek müdahale edebilir. Olayda biber gazı da kullanılmış, çok sayıda kişi birbirine girmiş. Köpek panik yaparak saldırabilir. Bu olayda iki taraf birbiriyle kavga ediyor, fatura köpeğe biçiliyor. Köpek sahipli olsaydı çocuklar da ona komut verseydi o zaman silah yerine geçerdi ama bu köpek sahipsiz. Olayda en suçsuzu, masumu köpek ama bunun bedelini ilk önce köpek ödedi. Veterinerler bunu incelesin, rehabilitasyon altında tutsunlar, saldırgan mı değil mi rapor hazırlasınlar. Biz de sahiplendirelim" diye konuştu.

Bekçiyi ısıran köpeğe 2 gün gözaltı! Soruşturmada 'silah' olarak nitelendirildi

Olay gecesi kavgaya karışanlardan Emirhan Ç. de köpeğe komut vermediklerini savunarak, "Köpeğe bizim komut verdiğimizi söyledikleri için köpek 'silah' yerine geçti. Köpek bizim değil ve suçsuz. Köpek, sokak köpeği, kimliği yok. Biz zaten bütün köpekleri besliyoruz. 'Isırdı' diye sadece bu köpeği aldılar. Hafta sonu olması nedeniyle 2 gün karakol önünde tutuldu. Suyunu yemeğini biz götürdük. Olay bizim olayımız, köpeğin hiçbir suçu yok" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - 3. Sayfa

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Yorumlar (2)

seyfullah aydın:

köpekler? özünde sevimli munis cana yakın çok sevecen canlılardır tek kusurları sahiplerinin? sözüne uyup karşı tarafa pervasızca saldırmalarıdır yapmasalar sahipleri tarafından sokağa? atılır ekmeklerinden üç dört yerden gelen kemikten olurlar

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sadece kadir:

Gençlerin komut verdiği gerekçesiyle 'silah' olarak nitelendirilip... MADEM BÖYLE BİR ŞEY VAR. O ZAMAN GENÇLER AZMETTİRİCİ SAYILMIYOR MU ? Bu ne biçim bir karar ve ceza.

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