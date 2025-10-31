Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan huzur-asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla Şehit Murat Akpınar-5 eş zamanlı Huzur- Asayiş uygulamaları yapıldı. 694 personelin katılımıyla il genelinde toplam 54 noktada gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde; 13 bin 651 şahıs ve 7 bin 220 araç sorgusu yapıldı, 358 park, 107 bağ evi ve 77 umuma açık alan kontrol edildi, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilerek 14 şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Kontrollerde; 45 aranan şahıs yakalandı, 20 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapıldı, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca, 145 adet fişek, 4 adet hacizli/yakalamalı oto ele geçirildi. Ayrıca; 4 sürücüye 'Alkollü araç kullanmaktan', 40 sürücüye 'Ehliyetsiz araç kullanmaktan', 5 sürücüye ise "Abartı egzozlu araç kullanmaktan" işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ