Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı

Aracının arkasında penis büyütme operasyonu yapan sahte doktor gözaltına alındı
Güncelleme:
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta yaşayan Kittikorn Songsri adlı bir kişi, hiçbir tıp eğitimi almadan 20 yıl boyunca penis büyütme operasyonları gerçekleştirdi. Songsri'nin, yüzlerce kişiye silikon implant ve dolgu enjeksiyonu uyguladığı ve her işlem karşılığında yaklaşık 450 sterlin kazandığı belirlendi.

Tayland'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bangkok'ta yaşayan Kittikorn Songsri adlı adam, hiçbir tıp eğitimi almadan tam 20 yıl boyunca penis büyütme operasyonları yaptı.

36 yaşındaki adamın, yüzlerce kişiye silikon implant takıp dolgu enjeksiyonu yaptığı ve her işlemden yaklaşık 450 sterlin (yaklaşık 19 bin TL) kazandığı ortaya çıktı.

Ancak yapılan soruşturmayla Songsri'nin tıp diploması bile olmadığı, ortaokuldan sonra okulu bıraktığı ve 14 yaşında kendi kendine bu operasyonları yapmayı öğrendiği belirlendi.

Polis, bir hastanın silikon enjeksiyonu sonrası ağır enfeksiyon geçirmesi ve şikâyette bulunması üzerine sahte doktorun peşine düştü.

Tayland'da bu tür operasyonlar yapan bazı klinikler, erkeklere "daha büyük görünüm" vadeden çeşitli yöntemler sunuyor.

Bazı tedavilerde, kadınlarda kullanılan meme implantlarına benzer silikon parçalar cerrahi yolla penise yerleştiriliyor.

Diğer yöntemlerde ise kasık bölgesindeki bir bağın kesilmesiyle penis daha uzun gösteriliyor ya da dolgu maddesi enjeksiyonlarıyla kalınlaştırma işlemi yapılıyor.

Uzmanlar, bu tür denetimsiz operasyonların ciddi sağlık sorunlarına, kalıcı hasarlara ve hatta hayati tehlikeye yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
Yorumlar (1)

Adanalı volkan:

bu tür botoks işleri yada saç ve diş işleri zaten uygun fiyatlarda halka büyük hizmet olarak sunulmalı cumhur başkanı 2 saat olayım nefes almazsanız topum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
