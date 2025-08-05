Araç Çarpan Köpeğin Arkadaşının Duygusal Tepkisi

Araç Çarpan Köpeğin Arkadaşının Duygusal Tepkisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'da Akyazı mevkiinde bir köpeğin araç çarpması sonucu telef olmasının ardından, yanındaki köpeğin duygusal tepkisi yoldan geçenlere duygusal anlar yaşattı.

Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkiinde bir köpek, araç çarpması sonucu telef oldu. Yanındaki diğer köpek, arkadaşının başından ayrılmayarak yoldan geçen araçlara havladı.

Akyazı mevkiinde yaşanan olay, yoldan geçen vatandaşlara duygusal anlar yaşattı. Yol kenarında bulunan iki sokak köpeğinden biri, seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Köpek çarpmanın etkisiyle yol kenarına savruldu ve telef oldu. Yanında bulunan diğer köpek, arkadaşının etrafından uzun süre ayrılmadı. Olayın ardından geçen araçlara havlayarak tepki gösterdiği gözlenen köpeğin davranışları, görenleri hem şaşırttı hem de duygulandırdı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri, telef olan köpeği yoldan kaldırarak trafik akışını yeniden güvenli şekilde sağladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İpsiz sapsızların 'Biz komisyoncu değiliz' zırvasına sığınmaları değersiz

Ne CHP ne de DEM! İşte Bahçeli'nin yerden yere vurduğu parti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında durgunluk devam ediyor: Kazanç yerini kayıplara bıraktı

Altın yatırımcısına kritik uyarı! Uzmanlar yükseliş için tarih verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.