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Çaresizliğin fotoğrafı! Gördüğü tabloya dayanamayıp olduğu yere yığıldı kaldı

3. Sayfa Haberleri

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde kaza yaptıktan sonra alev alan otomobil hurdaya döndü, yangın anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. O anlarda sinir krizi geçiren sürücünün "Arabam yanıyor" diyerek feryat etmesi dikkat çekti.

Şarkışla Sivas yolu Hanlı Kavşağında meydana gelen kazada K.T. idaresindeki 60 ACK 419 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak kavşakta durdu. Kazada sürücü ile yolcu İ.T. hafif şekilde yaralandı. Kısa bir süre sonra otomobilde yangın çıktı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangının büyüdüğünü görenler durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Yangına ilk müdahaleyi ise itfaiye gelene kadar vatandaşlar yaptı. Kısa bir süre sora alev topuna dönen otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

"ARABAM YANIYOR" DİYEREK FERYAT ETTİ

Kazada hafif yaralanan sürücü aracının yandığını yaşlı gözlerle izledi. "Arabam yanıyor" diyerek feryat eden sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İşte o anlara ilişkin kareler;

'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti

'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti

'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti

'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti

'Arabam yanıyor' diyerek feryat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Şarkışla 3. Sayfa Haberler

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