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Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü

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Sette aksiyon sahnesi çekilirken geçirdiği kaza sonucu ayağı kırılan ve apar topar ameliyata alınan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, birkaç gün sonra işinin başına döndü. Ünlü oyuncu sol ayağına aşil bot giyerek sete geldi.

Pazar akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen "Deha" dizisinin başrol karakteri "Devran"a hayat veren ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, sette aksiyon sahnesi çekerken talihsiz bir kaza geçirdi. Ayağını kırdığı tespit edilen İynemli apar topar ameliyata alındı. Başrol oyuncusunun geçirdiği kaza nedeniyle sete ara verildi.

Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü

KIRIK AYAĞIYLA SETE DÖNDÜ

Yönetmenliğini Umut Aral, senaryosunu Damla Serim'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizisinin çekimleri yeniden başladı. Birkaç gün dinlenen Aras Bulut İynemli işinin başına döndü.

Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü

Ameliyatlı sol ayağına aşil botu giyerek sete gelen İynemli o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. İynemli'nin hikayesine kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.

Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü

Apar topar ameliyata alınan Aras Bulut İynemli sete döndü
Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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