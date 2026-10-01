Antalya Valisi Şahin, eylülde 4 bin 424 aranan kişinin yakalandığını açıkladı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, eylül ayına ilişkin güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı. Kent genelinde meydana gelen 11 bin 174 asayiş olayının yüzde 99,8'i aydınlatılırken, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 424 kişi yakalandı. Uyuşturucuyla mücadelede bin 108, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede 171, siber suçlarla mücadelede ise 20 operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın "Türkiye'nin Huzuru" projesi kapsamında düzenlenen "Antalya'nın Huzuru Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı", Antalya Valiliği Hükümet Konağı'nda gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Hulusi Şahin'e İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez ve Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez eşlik etti.

Eylül ayında Antalya genelinde 11 bin 174 asayiş olayının meydana geldiğini belirten Vali Şahin, bunların 3 bin 808'inin kişilere, bin 373'ünün malvarlığına, 136'sının millete ve devlete, bin 754'ünün topluma karşı işlenen suçlardan oluştuğunu, 4 bin 103 olayın ise takibi gereken suçlar kapsamında bulunduğunu söyledi. Olayların yüzde 99,8'inin aydınlatıldığını kaydeden Şahin, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 424 kişinin yakalandığını ve bunlardan 690'ının tutuklandığını bildirdi.

Kent genelinde 2 bini şok uygulama olmak üzere 2 bin 894 uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda 1 milyon 262 bin 887 kişi ile 1 milyon 428 bin 22 araç sorgulandı. Denetim ve çalışmalarda 110 tabanca, 33 kurusıkı tabanca, 91 av tüfeği, 21 kesici alet ve 6 bin 617 fişek ele geçirildi. Ayrıca 22 çalıntı otomobil, 25 motosiklet ve 9 elektrikli bisiklet bulundu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 171 operasyonda 250 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 27'si tutuklanırken, 37'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda suçtan kaynaklandığı değerlendirilen 1 milyar 159 milyon 380 bin TL değerinde mal varlığına el konuldu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise bin 108 operasyon gerçekleştirildi. Bin 257 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 154 kişi tutuklandı. Operasyonlarda aralarında 178 kilogram P-2P maddesi, 20 kilo 525 gram skunk, 19 kilo 195 gram esrar, 9 kilo 640 gram kokain ve 7 kilo 299 gram metamfetaminin de bulunduğu çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 359 bin 537 sentetik ecza ile 10 bin 218 extacy hap ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığına yönelik 9 operasyonda 12 şüpheli organizatör hakkında işlem yapıldı. İnsan ticaretiyle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 operasyonda ise 12 şüpheli yakalanırken, yabancı uyruklu 8 mağdur kadın kurtarıldı. Antalya genelinde oturma ve çalışma izniyle ikamet eden yabancı uyruklu kişi sayısının 149 bin 606 olduğu bildirildi.

Trafik ekipleri tarafından eylül ayında 416 bin 920 sürücü denetlendi. Denetimlerde 95 bin 5 idari para cezası uygulanırken, 3 bin 482 araç trafikten men edildi. Kent genelinde meydana gelen 2 bin 339 trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, bin 819 kişi yaralandı. Antalya'da tescilli motorlu araç sayısı ise 1 milyon 743 bin 208'e ulaştı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 20 operasyonda 152 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 37'si adli kontrol şartıyla, 59'u ise serbest bırakıldı. 23 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri de eylül ayında bin 500 saat seyir gerçekleştirerek 553 deniz aracını kontrol etti. Denetlenen araçlardan 149'una yasal işlem uygulanırken, 3 arama kurtarma olayında 7 kişi sağ olarak kurtarıldı. Deniz araçlarında rahatsızlanan 4 kişinin ise tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı