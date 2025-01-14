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Madde bağımlısı genç kuaför dükkanını yakmak istedi

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Antalya'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, bir kuaför dükkanını kundaklamaya çalıştı. Son anda fark edilen olayda mahalleli kundakçı genci kovalamaya başladı. Genç, kendisini kovalayan apartman sakinlerinin birinin kafasına sopayla vurup kaçtı. Aynı gencin daha önce de bir binanın deposunu yaktığı öğrenildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde hareketli bir gece yaşandı. Tüm mahalleyi ayağa kaldıran olay 72. Sokak'taki Tangül Dinekli'ye ait kuaför işletmesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A, kuaförün kapısına kıyafet ve bazı eşyalar koyup yakmak istedi. Durumu fark eden apartman sakinleri, Dinekli'yi arayarak haber verdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA BAKINCA ŞOKU YAŞADI

Dinekli, işletmesinin güvenlik kameralarını kontrol edince hayatının şokunu yaşadı. Dükkanının kundaklanmaya çalışıldığını fark eden kadın hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Madde bağımlısı genç kuaför dükkanını yakmak istedi

KENDİSİNİ KOVALAYAN APARTMAN SAKİNİN KAFASINA SOPAYLA VURDU

Kundaklama girişiminin başarısız olmasıyla dükkanda zarar oluşmadı. Mahalle sakinleri İbrahim A'yı aramaya başladı. Yeniden dükkanın bulunduğu sokağa gelen İbrahim A. ile bazı apartman sakinleri arasında kovalamaca yaşandı. İbrahim A, kendisini kovalayıp üzerine gelen bir vatandaşın kafasına elindeki sopayla vurup kaçtı.

Madde bağımlısı genç kuaför dükkanını yakmak istedi

"DAHA ÖNCE YAN BİNAYI VE DİĞER TARAFI YAKMIŞTI"

Polis ekiplerinin gelmesiyle şüpheli şahıs gözlerden kaybolurken, işletme sahibi Tangül Dinekli, "İş yerine girmeye çalışıyor diye komşularım aradı, ben de o sırada izlemek için güvenlik kameralarını açtım. Motosiklet gelince geri çekiliyor. Sonra ikinci kez gelip dükkanı yakmaya çalışmış, ben de itfaiyeyi aradım. Daha önce de yan binayı ve diğer tarafı yakmıştı." diye konuştu.

Madde bağımlısı genç kuaför dükkanını yakmak istedi

"BİZİM APARTMANI İKİ DEFA YAKMIŞTI"

Başına sopayla vurulan apartman sakini ise, "Bizim apartmanı iki defa yaktı daha önce. Aylarca bizim orada kaldı. Delikanlı adamsın onurun kırılmasın, diyoruz anlamıyor" ifadelerini kullandı.

KUNDAKLAMA GİRİŞİMİ KAMERADA

Öte yandan İbrahim A'nın iş yerini yakma girişimi güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Görüntülerde kapının önüne kıyafet ve bazı eşyaları atan İbrahim A'nın ardından çakmakla kıyafeti tutuşturduğu, bir süre sonra alev alan kıyafetin kendiliğinden sönmesi yer aldı.

DAHA ÖNCE YAKTIĞI DEPODA BABASI SON ANDA KURTARMIŞTI

İbrahim A. yaklaşık 1 ay önce olayın gerçekleştiği sokağa yakın noktada bir binanın deposunu yakmış ve babası tarafından son anda kurtarılmıştı. İbrahim A. gözaltına alınırken, baba da gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Madde bağımlısı genç kuaför dükkanını yakmak istedi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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