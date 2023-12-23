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Antalya'nın Manavgat ilçesinde konteyner yangını

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Yeni Antalya-Konya D-687 Karayolu Çardak Mahallesi Tosmurlar mevkiinde bulunan bir konteynerde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konteyner yandı.

Yangın, Yeni Antalya-Konya D-687 Karayolu Çardak Mahallesi Tosmurlar mevkiinde yol kenarına 2 gün önce konulan Müjgan Gülaydın'a ait konteynerde çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekipler sevk edildi. Konteynerde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucunda söndürülürken konteynerde hasar oluştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya Çardak İtfaiye Antalya 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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