Üye Girişi
Haberler

Antalya Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Antalya Manavgat'ta zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı dakikalarda meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında 4 araç karıştı. Kazalarda 3 kişi yaralandı, ancak hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aynı dakikalarda meydana gelen 3 zincirleme trafik kazasında araçlar gibi birbirlerine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazalardan ikisinde yaralanan olmazken, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada araçlarda yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmazken, bu kazanın ardından aynı istikamete seyir halindeki 3 aracın karıştığı zincirleme kazada da şans eseri yaralanan olmadı.

Aynı dakikalarda yine Antalya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Musa Emre Oral'ın kullandığı 38 AIU 761 plakalı araç, Osman Dener'in kullandığı araca, bu aracın da İsmail Demirel'in kullandığı 01 AZJ 585 plakalı araca çarpması sonucu meydana gelen 4 araçlı zincirleme trafik kazasında araçlarda yolcu olarak bulunan Adil Rençber (87) Hatice Nur Göç(8) ve Fahriye Dener (51) yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Manavgat antalya 3-sayfa trafik Yaşam Olay Kaza

Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı

 Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş

Kayyum kararı öncesi Valilik'ten dikkat çeken hamle

 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi

Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı
Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor

Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor-Turgutluspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bursaspor-Turgutluspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 31 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Seray Sever kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Seray Sever kaç yaşında, nereli? Seray Sever biyografisi! Leyla son bölüm izle! Leyla dizisi 7. bölümde neler oldu, Leyla son bölüm özeti! Esenyurt Belediyesi'ne kim atandı? Esenyurt Belediyesi'ne neden kayyum atandı? ATV CANLI YAYIN İZLE 31 EKİM! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu, ATV frekans bilgileri... CAN AKSOY KİMDİR, kaç yaşında ve nereli? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy nerelerde görev yaptı? HAC KURA ÇEKİMİ 2025 | Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ahmet Özer kimdir, kaç yaşında? Esenyurt Belediye Başkanı neden tutuklandı, suçu ne? 31 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 31 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? Oğuzhan Bingöl kimdir? Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kaç yaşında ve nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.