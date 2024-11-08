Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Kaza, Antalya- Isparta karayolu üzerinde TIR ve 3 aracın karışması sonucunda gerçekleşti.

Kaza saat 14.20 sıralarında Bucak ilçesi, Çamlık Köyü Kocabel mevki Antalya- Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan ilgiye göre, bir otomobil ile TIR çarpıştı. Ardından TIR, 2 araçla daha çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de ağır yaralandı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.