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Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

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Burdur'un Bucak ilçesinde Antalya-Isparta yolu üzerinde TIR ile 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de ağır yaralandı.

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı. Kaza, Antalya- Isparta karayolu üzerinde TIR ve 3 aracın karışması sonucunda gerçekleşti.

Kaza saat 14.20 sıralarında Bucak ilçesi, Çamlık Köyü Kocabel mevki Antalya- Isparta karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan ilgiye göre, bir otomobil ile TIR çarpıştı. Ardından TIR, 2 araçla daha çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de ağır yaralandı.

Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Burdur'da feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAĞAN ONARAN - 3.Sayfa
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