Antalya-Isparta Karayolunda Yangın: Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya-Isparta Karayolunda Yangın: Otomobil Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi
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Burdur'un Bucak ilçesindeki Kargı Tüneli'nde seyir halindeki bir otomobil alev aldı. Sürücünün ihbarı sonrası itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Antalya- Isparta karayolu Kargı Tüneli içerisinde seyir halindeyken alev alan otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Antalya-Isparta karayolu Kargı Tüneli içerisinde çıktı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 32 ACT 242 plakalı Citroen marka otomobil tünel içerisinde bir anda alev aldı. Alevleri fark eden sürücü araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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