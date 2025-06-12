Antalya Havalimanı'nda Terk Edilen Bebek, 7 Ay Sonra Rusya'ya Gönderildi

Antalya Havalimanı'nda Terk Edilen Bebek, 7 Ay Sonra Rusya'ya Gönderildi
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Antalya Havalimanı'nda tuvalette terk edilen Rus uyruklu bebek, 7 ay süren koruma sürecinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Rus yetkililere teslim edildi. Bebek, annesi Ekaterina Burnazkina'nın 15 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından ülkesine döndü.

Antalya Havalimanı'nda geçtiğimiz yıl Ekim ayında tuvalette klozet içinde bulunan Rus uyruklu bebek, 7 ay süren koruma sürecinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, ülkesine gönderilmek üzere Rus yetkililere teslim edildi.

Büyük yankı uyandıran olay, 13 Ekim 2024 Pazar günü Antalya Havalimanı'nda meydana geldi. Antalya Havalimanı'nda temizlik görevlisi, engelli tuvaletinde klozetin içinde yeni doğmuş bir bebek buldu. Yapılan incelemede, bebeğin bulunmasından yaklaşık 12 dakika önce, Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği belirlendi. Ekaterina Burnazkina'nın, bebeğin anneannesi olan Elena Burnazkina ile birlikte hızla pasaport kontrol noktasına giderek ülkeden çıkış işlemlerini tamamladığı tespit edildi. İki kadın, Moskova'ya gitmek üzereyken Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yeni doğan bebek ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Anneye 15 yıl hapis cezası

Antalya Havalimanı'nda doğum yaptıktan sonra bebeğini terk eden Rus uyruklu Ekaterina Burnazkina, mahkemeye çıkarıldı. İlk duruşmada tahliye talebi reddedilen Burnazkina, 2'nci duruşmada yakın akrabaya karşı kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 15 yıl hapis cezası aldı. Bebeğin anneannesi Elena Burnazkina ise beraat etti.

Rus yetkililere teslim edildi

Bebek, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı ve 7 ay 18 gün süren bakım sürecinin ardından Rusya Federasyonu yetkililerine teslim edildi.

"Bebeğimizin tüm bakım süreçleri büyük titizlikle yürütüldü"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasında düzenlenen teslim töreninde konuşan İl Müdürü Galip Sökmen, 2006 doğumlu Rus vatandaşı Ekaterina Burnazkina'nın havalimanındaki tuvalette doğum yaptıktan sonra bebeğini terk ettiğini hatırlatarak, "Bebeğimizin tüm bakım süreçleri büyük titizlikle yürütüldü. Bugün onu, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği tarafından ön vasi olarak atanan Maria Hanım'a teslim ediyoruz" dedi.

"Bugün çocuğumuzun ülkesine dönmesi hepimiz için sevindirici bir gelişme"

Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altına alınan bebeğe, uzman personel tarafından özenle bakıldığını belirten Sökmen, süreçte görev alan tüm ekiplere teşekkür etti. Teslim törenine katılan Rusya Federasyonu Antalya Başkonsolosluğu Ataşesi Alexander Ryumkov ise, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teşekkür ederek, "Bugün çocuğumuzun ülkesine dönmesi hepimiz için sevindirici bir gelişme. Üstelik bugün Rusya'da milli bayram, bu da olayı daha da anlamlı kılıyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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