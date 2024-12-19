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Havalimanında doğum yapıp bebeğini klozette bırakıp giden 'anne'den akılalmaz savunma

Havalimanında doğum yapıp bebeğini klozette bırakıp giden 'anne'den akılalmaz savunma
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Antalya Havalimanı'nın engelli tuvaletinde doğum yaptıktan sonra bebeğini klozette bırakıp ülkesine giderken yakalanan "anne" hakim karşısına çıktı. Rus uyruklu anne savunmasında, "Polisler bana söyleyene kadar doğum yaptığımı bilmiyordum. Yaşananların sağlık sorunlarından kaynaklandığını sanıyordum." dedi.

Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde 13 Ekim'de doğum yaptıktan sonra bebeğini klozette bırakarak ülkesine giderken yakalanıp "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan Rusya uyruklu Ekaterina Burnazkina (18) hakim karşısına çıktı.

Havalimanında doğum yapıp bebeğini klozette bırakıp giden 'anne'den akılalmaz savunma

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Anneanne Elena Burnazkina cezaevinden SEGBİS ile katılırken, anne Ekaterina Burnazkina ile anneanne ve kızın gönüllü avukatlıklarını üstlenen Antalya Barosu'na kayıtlı Ayşegül Kübra Polat ve kardeşi Beyzanur Polat İlya duruşma salonunda hazır bulundu.

"POLİSLER DİYENE KADAR HAMİLE OLDUĞUMU BİLMİYORDUM"

Ekaterina Burnazkina duruşmada yaşanan olaydan dolayı üzüntülü olduğunu belirterek, "Polisler bana söyleyene kadar doğum yaptığımı bilmiyordum. Yaşananların sağlık sorunlarından kaynaklandığını sanıyordum." dedi.

Havalimanında doğum yapıp bebeğini klozette bırakıp giden 'anne'den akılalmaz savunma

"YEDİĞİMİZ YEMEKLERDEN KAYNAKLANIĞINI DÜŞÜNÜYORDUK"

Anneanne Elena Burnazkina ise kızının havalimanı tuvaletinde doğum yaptığını bilmediğini belirterek, "Biz tatil yapmaya geldiğimiz Alanya'da da sağlık sorunu yaşadık. Bunun tamamen yediğimiz yemeklerden kaynaklandığını düşünüyorduk. Hatta kızımı hastaneye götürdüm. Orada bile hamile olduğu söylenmedi. İlaç verilip gönderildik." diye konuştu.

AVUKATTAN "KRİPTİK GEBELİK" SAVUNMASI

Anneanne Elena Burnazkina'nın avukatı Ayşegül Kübra Polat, "Müvekkilimin kızı doğum yaptığı ana kadar hamile olduğunu bilmemekle birlikte, doğum yaptığı esnada da aslında tam olarak ne olduğunu anlamamaktadır. Bu durum kulağa mümkün değilmiş gibi gelse de, bu durumun tıpta bir karşılığı var. Kriptik gebelik, kriptik hamilelik olarak geçiyor. Bu tarz gebeliklerde, kadınların 4-5'nci aylara kadar farkına varmadıkları gibi bazı kadınların da doğum anına kadar farkında olmadıkları tespit edilmiştir. Buna ilişkin dünyada birçok vaka mevcuttur. Olayda kasıt yoktur." ifadelerini kullandı.

Havalimanında doğum yapıp bebeğini klozette bırakıp giden 'anne'den akılalmaz savunma

Ekaterina Burnazkina'ın avukatı Beyzanur Polat İlya ise mahkemeye kriptik gebelikle ilgili olarak alının emsal kararları sundu.

"HER YER KANDI"

Bebeği tuvalette bulan havalimanı çalışanı bir kadın da duruşmaya tanık sıfatıyla katıldı. Görevli, "Her yer kandı. Bebeğin bir ayağı suyun içinde idi. Elime aldığım an ağlamaya başladı." diye konuştu.

Havalimanında doğum yapıp bebeğini klozette bırakıp giden 'anne'den akılalmaz savunma

"ANNE"YE TAHLİYE YOK

Mahkeme heyeti bebeğe kayyum atanmasına, anneanne Elena Burnazkina'nın adli kontrol şartı ile tahliyesine, kızı Ekaterina Burnazkina'nın tutukluluğuna devam kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

13 Ekim tarihinde Antalya Havalimanı'ndaki engelli tuvaletinde temizli görevlisi tarafından klozetin içinde yeni doğmuş bebek bulunmuştu. İncelemelerde bebeğin bulunmadan 12 dakika önce Rusya vatandaşı Ekaterina Burnazkina tarafından terk edildiği tespit edilmişti. Burnazkina'nın, annesi Elena Burnazkina'yla birlikte hızlı pasaport kontuarlarına gidip ülkeden çıkış işlemleri yaptırdığı belirlenmişti. Anne ve kızı Moskova'ya gitmeye çalışırken yakalanmıştı. Yeni doğan bebek ve anne Burnazkina hastanede tedavi altına alınmıştı. Anne Burnazkina, taburcu edildikten sonra "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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