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Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da termometreler ekim ayının ilk gününde 45 dereceyi gördü. Aniden artan sıcaklık nedeniyle caddeler boşalırken, vatandaşlar soluğu sahil ve ağaç gölgelerinde aldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün geçtiğimiz hafta Antalya için hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde gerçekleşeceğini bildirmesinin ardından, turizm kentinde yazdan kalma bir gün yaşandı. Ekim ayının başında görülen bu artış vatandaşları hem şaşırttı hem bunalttı.

Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü

SICAKLIK ARTTI, SOKAKLAR BOŞALDI

Öğlen saatlerine doğru 40 dereceyi gösteren termometreler, saat 14.30'a kadar belirli zaman dilimlerinde artış göstererek 45 dereceye yükseldi. Sıcaktan bunalanlar denize girdi, bazıları da ağaç gölgelerine sığınırken, cadde ve sokaklarda boşluklar gözlendi. Kentte nem oranıysa yüzde 2 ila 15 arasında değişkenlik gösterdi.

Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü

"KIŞ GELDİ DİYORDUK AMA GELMEMİŞ"

Sıcaklık karşısında oldukça şaşırdığını belirten Ali Gülmez, "Ofisteyken bu sıcaklığı hissetmiyordum. Dışarı çıkınca şuan hissediyorum. Kış geldi diyorduk ama gelmemiş daha" dedi.

Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü

Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü

Antalya'da Afrika sıcakları! Termometreler 45 dereceyi gördü

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - 3. Sayfa

Antalya Afrika 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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