Elektrik çarpınca denize düştü! Can çekişirken son sözleri "help me" oldu

- Alanya'da elektrik çarpmasıyla denize düşen adam hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bir teknenin bakım işini yapan adam, elektrik çarpması sonucu denize düştü. Hastaneye kaldırılan 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Olay, Alanya ilçesi İskele bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ahmet Diremsiz bir teknenin bakım işlerini yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpmasıyla dengesini kaybeden Diremsiz, denize düştü. Tekne sahibinin yardım çağrısına çevredeki vatandaşlar tarafından Diremsiz sudan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Ahmet Diremsiz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Diremsiz'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı."Baygındı, çok zor nefes alıp veriyordu"Boğulma tehlikesi yaşayan Diremsiz'i kurtaranlardan biri olan Ali Beslenmeli, "Bir ses geldi, önce anlam veremedik. Daha sonra bir adamın 'Help me, help me' diyerek yardım istemesi üzerine koştuk, geldik. Bir baktık, teknenin arkasında kolunda yakalamış. Yardımcı olduk, çekip çıkardık. Ambulansa aldılar. Anlamadık, elektrik mi çarpmış, çözemedik. Durumu baygındı, çok zor nefes alıp veriyordu. Nabzı çok zayıftı" dedi.