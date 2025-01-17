Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi

Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım o ülkeden geldi
Katliamları böyle savunmuş! Biden, Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş

Antalya'daki teleferik kazası davasında 5 kişi için tahliye kararı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 2024'te meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan teleferik kazasının 5'inci duruşması sonucunda 5 kişi tahliye edildi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan 2024'te meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 saatte kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklanmıştı.

"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Teleferik kazasının 5'inci duruşması, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan hazır bulundu.

Olay anını anlatan şikayetçi Dilek Güvener, "Aniden büyük bir sarsıntı oldu, kopma, devrilme ve kıvılcım gibi bir şey görmedim, korkudan çok da etrafıma bakamadım. Sanıklardan şikayetçi değilim" dedi. Müşteki Fatma Tural ve İrem Nazlı Özcan da sanıklardan şikayetçi olmadığını söyledi.

5 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Duruşma savcısı, ara mütalaasında, tutuklu sanıklardan Suphi Kaplan'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına, diğer sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde buşundu. Mahkeme heyeti, tutuklu 5 sanığın adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Antalya'daki teleferik kazası davasında 5 kişi için tahliye kararı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
img

ABD'den yeni kısıtlama kararı! Türkiye de listede
img

Tartışmalar bitmiyor! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
img

Merkez Bankası Başkanı sinyali verdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Cimbom, Hatayspor'a takıldı
Yabancı VAR devreye girmedi: İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon

Tartışmalar bitmiyor! İşte Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Husiler ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldı: 3 kenti vurdular

Ateşkesten sonra da İsrail'i hedef aldılar

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.