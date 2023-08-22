Antalya'da Zincir Markette Eşini Bıçaklayarak Öldüren Zanlı Tutuklandı

Antalya'da, 5 yıllık eşini çalıştığı zincir markette bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Dün akşam saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana gelen olayda; tüp gaz ve petshop üzerine esnaflık yapan M.Y. (32) ile eşi 1 çocuk annesi Sümeyye Yavlak (25) arasında tartışma yaşandı. M.Y., öğle saatlerinde konuşmak için eşinin çalıştığı zincir market şubesine geldi. İddiaya göre olumsuz cevap alan M.Y., marketten ayrıldı. Akşam saatlerinde yeniden markete gelen M.Y., bir kez daha eşiyle konuşmak istedi. Markete giren şahıs, tartıştığı eşini bıçakla kovalamaya başladı. Büyük korku yaşayan iki kadın market çalışanı hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Eşini saklandığı depoda bulan M.Y., kapıyı kırdıktan sonra genç kadını defalarca bıçakladı. Zanlı elinde bıçakla kaçarken, adrese gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.Y, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. - ANTALYA