Bakan Fidan: Trump'ın 'Gazze'yi devralacağız' çıkışı kabul edilemez

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
Netahyahu mesajı net bir şekilde verdi! İsrail, Gazze'de katliama kaldığı yerden devam edecek

Ateşkes sevinci kısa sürdü! Mesajı verdi, katliama devam edecek
Bu markalardan uzak durun! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası, köfte yerine kalp yedirmişler

Bakanlık ifşa etti! Vatandaşa sucuk yerine tavuk kafası yedirmişler
Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

8 yakınını kaybeden AK Partili isimden Bakan Ersoy'a soğuk duş

Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 33 Yaralı

Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 33 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu 33 kişi yaralandı; yaralılardan 10'unun durumu ağır. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 33 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Adıyaman'a giden ve içinde 30 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu N.D. idaresindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 30 metrelik şarampole uçan otobüs, devrilerek sürüklendikten sonra yan yatarak durabildi. Kazada sürücü N.D. ile otobüste bulunan A.Y., E.Ç., E.Ç., F.D., K.Ç., Ş.A.Ç., N.Ö., B.Y., D.D., M.Ç., D.Ç., Y.S.Y., M.A.D., S.Ç., A.Ç., Y.D., B.G., A.S.D., N.Ç., F.Y., B.M.G., F.D.G., A.A., E.N., E.D., Z.T.D., T.U., M.Y., F.D., E.M.D., E.B. ve N.D. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri ile Gazipaşa, Anamur ve Alanya'dan çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yola çıkarılan 10'u ağır 33 yaralı, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde mesaiden çıkan ve izinli personel de göreve çağrıldı.

Kaza yerine gelen Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Çolak, yaptıkları incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Sıla bebek davasında anne ve istismarcı gün yüzü göremeyecek
img

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
img

Trump'ın "Gazze'yi devralacağız" tehdidine Türkiye'den ilk tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor: ABD'yi kim yönetiyor?

Görüntüyü izleyen herkes aynı soruyu soruyor
Sıla bebek davasında anne ve istismarcı gün yüzü göremeyecek! İşte istenen cezalar

Sıla bebek davasında anne ve istismarcı gün yüzü göremeyecek
933 lirası olmayan havalimanındaki kuyruğa takıldı

Cüzdanında 933 lira yoksa yandın! Kuyruğun sonu görünmüyor
Sergen Yalçın Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti

Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı tahmin etti
İstanbulluları kıskandıran görüntüler: 12 saatte 120 santimetre kar yağdı

12 saatte 120 santimetre kar yağdı
Özlem Zengin'in Erdoğan ile tanıştırdığı yeğeni Konya Hakimliği'ne atandı

Özlem Zengin'in yeğeninin nereye atandığı belli oldu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.