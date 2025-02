Antalya'da Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: 33 Yaralı

Antalya'da yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen kazada 33 kişi yaralandı. Yaralılardan 10'unun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Gazipaşa ilçesi Zeytinada Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Adıyaman'a giden ve içinde 30 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu N.D. idaresindeki 77 DK 056 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu yoldan çıktı. Yaklaşık 30 metrelik şarampole uçan otobüs, devrilerek sürüklendikten sonra yan yatarak durabildi. Kazada sürücü N.D. ile otobüste bulunan A.Y., E.Ç., E.Ç., F.D., K.Ç., Ş.A.Ç., N.Ö., B.Y., D.D., M.Ç., D.Ç., Y.S.Y., M.A.D., S.Ç., A.Ç., Y.D., B.G., A.S.D., N.Ç., F.Y., B.M.G., F.D.G., A.A., E.N., E.D., Z.T.D., T.U., M.Y., F.D., E.M.D., E.B. ve N.D. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, arama kurtarma ekipleri ile Gazipaşa, Anamur ve Alanya'dan çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yola çıkarılan 10'u ağır 33 yaralı, ambulanslarla Gazipaşa ve Alanya'daki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde mesaiden çıkan ve izinli personel de göreve çağrıldı.

Kaza yerine gelen Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Çolak, yaptıkları incelemenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. 33 kişinin yaralandığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.