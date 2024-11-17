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Antalya'da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

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Antalya'da bir yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Kazanın, yağışlı hava ve ıslak zeminden dolayı meydana geldiği bildirildi.

Antalya'da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı

ANTALYA - Antalya'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 14.30 sıralarında Akseki Seydişehir karayolu Alacabel yakınlarında Battı Çıktı mevkiinde meydana geldi. Seydişehir yönünden Akseki yönüne gitmekte olan Mustafa Gökseki idaresindeki 42 AAT 231 plakalı içerisinde yolcu bulunan minibüs havanın yağışlı ve zeminin ıslak olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağ tarafında bulunan kayalık taşlık alana çarparak yan yattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Antalya Büyükşehir Akseki İtfaiye Birimi, Akseki Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Hatice güneş, Mehmet Emin Karaarslan, Ahmet Toplar, Yusuf Toplar, Sıla Toplar, Mehmet Toplar, Mehmet Oğlakçı, Gül Seda Koyuncu ve Fahriye Yeşil yaralandı. Yaralılara kaza yerinde ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine götürüldü.

Yolcu minibüsünün Bozkır'dan almış olduğu 12 kişi yolcuyu Antalya'ya getirmek üzere yola çıktığı bildirilirken kazada şoför ve 3 kişinin yara almadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili jandarma inceleme başlattı.

Antalya'da yolcu minibüsü devrildi: 9 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYŞE ÇATLI - 3.Sayfa
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