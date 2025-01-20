Üye Girişi
Haberler
Trump'ı tebrik eden Putin'den 'Diyaloğa açığım' mesajı: Ukrayna'da uzun sürecek bir barış istiyoruz

Trump'ı tebrik eden Putin'den tansiyonu düşürecek mesaj
Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'na başlatılan soruşturmaya ilgili açıklama

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na yönelik soruşturmayla ilgili ilk açıklama
Ekrem İmamoğlu hakkında jet hızıyla soruşturma

Paneldeki sözleri başını yaktı! İmamoğlu'na jet hızıyla soruşturma
İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

İYİ Parti'den istifa eden Ünal Karaman'ın yeni adresi belli gibi

Antalya'da Yaş Sebze Meyve Deposunda Yangın Çıktı

Antalya'da Yaş Sebze Meyve Deposunda Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesindeki bir yaş sebze ve meyve deposunda çıkan yangında plastik kasalar küle döndü. Yangın, çatı kısmında demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımların plastikkasalara sıçraması nedeniyle meydana geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaş sebze meyve deposunda çıkan yangında plastik kasalar küle döndü.

Yangın, Abdurrahmanlar Mahallesindeki bir işletmeye ait yaş sebze ve meyve deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın deponun çatı kısmında spiral ile demir kesimi yapılırken çıkan kıvılcımların plastik kasalara sıçraması sonucu meydana geldi. Dumanları fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası maddi zarar meydana geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Yerine gelecek isim bile belli
img

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
img

Anlaşma sağlandı! İşte yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki tepki çeken görüntüler sonrası 10 eğitimci görevden uzaklaştırıldı

Okuldaki skandal görüntülerin cezası kesildi
Narin davasında anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Tutukluluğuna itiraz edilmişti! Mahkeme kararını verdi
Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti

Havale ile para gönderenler dikkat! Sistem değişti
Özel'den 'aday' sorusuna yanıt: İmamoğlu'nun adı her toplantıda geçiyor

"Adayımız hazır" diyen Özel'e soruldu: Bu isim İmamoğlu mu?
Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini

Ünlü bankadan çok konuşulacak altın tahmini
Okul müdürü ve kadın öğretmen, ofiste uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca açığa alındı

Kadın öğretmenle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan müdür açığa alındı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.