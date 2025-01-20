Antalya'da Yaş Sebze Meyve Deposunda Yangın Çıktı
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir yaş sebze ve meyve deposunda çıkan yangında plastik kasalar küle döndü. Yangın, çatı kısmında demir kesimi sırasında çıkan kıvılcımların plastikkasalara sıçraması nedeniyle meydana geldi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.
Antalya'nın Serik ilçesinde yaş sebze meyve deposunda çıkan yangında plastik kasalar küle döndü.
Yangın, Abdurrahmanlar Mahallesindeki bir işletmeye ait yaş sebze ve meyve deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangın deponun çatı kısmında spiral ile demir kesimi yapılırken çıkan kıvılcımların plastik kasalara sıçraması sonucu meydana geldi. Dumanları fark eden çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası maddi zarar meydana geldi. - ANTALYA