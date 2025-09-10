Antalya'da Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Antalya'da iki katlı evin üst katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın can kaybı ya da yaralanan olmazken, olay yerine gelen yaşlı bir kadın ise, daha önce hayatını kaybeden dünürüne ait olan evde kimsenin olup olmadığını endişe ile takip etti.

Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi 2967 Sokak üzerindeki 2 katlı binanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan alev ve dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mutfak kısmında başladığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken mahalle sakinleri de çalışmaları merakla izledi.

Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, evde kısmi hasar meydana geldi. Yangını duyup olay yerine gelen yaşlı bir kadın ise, evin daha önce hayatını kaybeden dünürüne ait olduğunu söyledi. İçeride birinin olup olmadığını ekiplere soran yaşlı kadının endişeli olduğu gözlendi.

Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA