Antalya'da Yangın: 4 Kişi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında evde bulunan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yeni Mahalle 4099. Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3. katında meydana geldi. Ali Tülüce ve ailesinin yaşadığı evde çıkan yangında dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Evde bulunan Ali Tülüce, eşi ve çocuğu ile yan dairede oturan bir kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye sevk edilirken, yangının söndürülmesinin ardından inceleme başlatıldı.

Ev sahibi ve aynı zamanda Yeni Mahalle muhtarı olan Veli Karasu, "Evde kiracı kalıyordu. Ali Bey o esnada yatıyormuş. Yangının klimadan dolayı çıktığı söylendi. Biz de kendi ailemle kardeşimin ailesi hep birlikte dışarı çıktık. Hepimiz iyiyiz çok şükür. Yangın esnasında panik yaşandı. İtfaiye ekipleri sağolsun başarıyla yangını söndürdüler, mahsur kalanları kurtardılar. Çok şükür hepsinin sağlık durumu iyi" diye konuştu. - ANTALYA