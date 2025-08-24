Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu: Çok Miktarda Madde Ele Geçirildi
Antalya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Kepez ve Alanya ilçelerinde dört şüphelinin evinde büyük miktarda uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Operasyonda 3 bin kullanımlık kannabinoid, metamfetamin, kubar esrar ve sentetik ecza haplarının yanı sıra, silahlar ve para da bulundu.
İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Kepez ve Alanya ilçesinde 4 şüphelinin evinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü, Kepez ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile arama yapıldı. Aramalarda 3 bin kullanımlık kannabinoid uyuşturucu madde, 316 gram metamfetamin, bin 768 gram kubar esrar, 21 adet sentetik ecza hap, 3 adet hassas terazi, 38 kök kenevir, 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet şarjör, 53 adet tabanca fişeği, 3 adet cep telefonu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 71 bin lira para ele geçirildi. - ANTALYA